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Судья в Бразилии потребовал от руководителя полиции объяснить слова о деле против Темера

Международная панорама
10 февраля, 20:09 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 10, февраля. /ТАСС

Уголовное дело в отношении президента страны, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу потребовал от руководителя Федеральной полиции Фернанду Сеговии объяснить слова о скором прекращении расследования уголовного дела, открытого в отношении президента страны Мишела Темера. Об этом сообщила газета Globo.

"Учитывая, что подобное поведение, если оно подтвердится, является неподобающим и теоретически может быть расценено как административное или уголовное правонарушение, я вызываю господина директора Федеральной полиции Фернанду Сеговию для подтверждения и разъяснения его заявлений, опубликованных в прессе", - говорится в решении Баррозу, опубликованном на сайте Globo. Судья также призвал Сеговию воздержаться от новых высказываний по данной теме.

Уголовное дело в отношении Темера, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами крупнейшей южноамериканской страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.

В пятницу Сеговия дал интервью агентству Reuters, в котором сообщил, что полиция, скорее всего, рекомендует прокуратуре закрыть дело, так как доказательств неправомерных действий со стороны Темера к настоящему моменту обнаружено не было. Однако следователи, которые занимаются этим делом, в субботу обнародовали собственное заявление. Они отметили, что слова их руководителя отражают его личное мнение, а не позицию ведомства. Сеговия возглавил Федеральную полицию в ноябре 2017 года после того, как на эту должность его назначил Темер.

В июне прошлого года Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в адрес Темера обвинения в коррупции в рамках другого уголовного дела. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики "получил незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тысячи) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Однако 2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса против главы государства, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просила предъявить обвинения.

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