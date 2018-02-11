Суд Каира приговорил к пожизненному заключению 17 зачинщиков беспорядков 2014 года

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовный суд Каира приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 17 сторонников запрещенного в стране исламистского движения "Братья-мусульмане" за организацию и участие в массовых беспорядках и убийство трех человек весной 2014 года. Об этом сообщил представитель судебного органа.

По его словам, всего по этому делу проходили 48 человек, 12 из них находятся в бегах, поэтому суд определял их вину заочно. В предъявленном обвинении говорится о "создании подсудимыми террористической группировки, незаконном использовании огнестрельного оружия, умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще нескольких египтян". Помимо пожизненного заключения, которое в Египте равняется 25 годам, суд вынес постановление о 15-летнем тюремном заключении восьмерым обвиняемым, остальным - от 7 до 10 лет лишения свободы. 15 подозреваемых отпущены на свободу.

В марте 2014 года в районе Айн-Шамс, расположенном на северо-востоке египетской столицы, сторонниками "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ) были спровоцированы массовые антиправительственные манифестации, за которыми последовали стычки с полицией. В ходе беспорядков радикалы использовали огнестрельное оружие, в результате чего было убито три человека, в том числе египетская журналистка Мияда Ашраф.

Весной 2013 года в Египте прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки действующего тогда президента страны, одного из лидеров "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с должности главы государства. Эти действия армии вызвало ответную реакцию сторонников исламистского движения, которые организовали несколько крупных манифестаций в поддержку Мурси, закончившихся массовыми беспорядками. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране была запрещена, "Братья- мусульмане" внесены в список террористических организаций.