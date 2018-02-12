В Кувейте откроется международная конференция по восстановлению послевоенного Ирака

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 февраля. /ТАСС/. Международная конференция по восстановлению Ирака после освобождения от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) откроется в понедельник в Кувейте. В трехдневном форуме примут участие высокопоставленные делегации 70 государств, Всемирного банка, Евросоюза, ООН, гуманитарных и правозащитных организаций, а также сотни компаний, заинтересованных в инвестиционном потенциале арабской страны.

Среди заявленных участников госсекретарь США Рекс Тиллерсон, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как заявили организаторы, первый день будет отведен под гуманитарные вопросы, второй - инвестиционные проекты, третий - политическую и финансовую поддержку стран-участниц конференции. По подсчетам иракских властей, возлагающих большие надежды на кувейтскую встречу, для возмещения нанесенного ИГ ущерба потребуется не менее $100 млрд. В этой связи Багдад разработал долгосрочный план, рассчитанный на 10 лет.

Повестка

В первый день иракская делегация, в состав которой войдут ключевые министры, официальные лица и губернаторы провинций, обсудит с региональными и международными гуманитарными организациями пути восстановления разрушенной городской инфраструктуры и решение проблемы беженцев. Консультации будут сосредоточены на возмещении прямого и косвенного ущерба от рук боевиков, поддержке стабильности в освобожденных районах и предоставлении экстренной помощи.

Второй день будет посвящен инвестициям местных и международных компаний в будущее арабской страны. Как сообщило Национальное управление по инвестициям Ирака, для этого подготовлено 212 среднесрочных и долгосрочных проектов на миллиарды долларов. Они касаются нефтегазового сектора, инфраструктуры, сельского хозяйства и даже туризма, включая территорию курдской автономии. В Багдаде заявили, что желание участвовать в тендерах выразили порядка 1,8 тыс. компаний, в том числе, с мировым именем, Россию на форуме представят "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".

В последний день ожидается выступление эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и иракского премьера. Тогда же состоится заседание глав МИД приглашенных государств. По итогам будет озвучено финальное коммюнике и размеры финансовой помощи, которую готовы оказать страны-доноры. При этом в США заявили, что не планируют анонсировать выделение помощи на восстановление Ирака.

Антитеррор "на полях"

Одним из центральных событий предстоящих трех дней станет внеочередная министерская встреча ведомой Вашингтоном контртеррористической коалиции, при поддержке которой ВС Ирака одержали победу над ИГ. Заседание пройдет 13 февраля под председательством госсекретаря США. На повестке - стратегия коалиции на будущий год, текущая ситуация в Сирии и Ираке. Особое внимание будет уделено обмену информацией между разведслужбами и правоохранительными органами стран блока.

ИГ в Ираке

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны - Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей так называемого "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

Согласно данным Миссии ООН по оказанию содействия Ираку на конец 2017 года, порядка 2,9 млн иракцев, покинувших оккупированные ИГ территории, остаются в лагерях беженцев.