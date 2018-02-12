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МИД ФРГ: прогресс в преодолении кризиса на Украине возможен при наличии политической воли

Международная панорама
12 февраля, 17:26 дата обновления: 12 февраля, 17:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, февраля. /ТАСС

Благодаря минским договоренностям удалось снизить накал конфликта, говорится в заявлении

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БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Минские договоренности позволили не допустить перерастания кризиса на востоке Украины в более масштабный конфликт. Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном в понедельник по случаю третьей годовщины принятия минского пакета мер по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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"Благодаря минским договоренностям удалось снизить накал конфликта на востоке Украины и не допустить его разрастания в регионе", - отмечается в заявлении. "При наличии политической воли и сегодня можно достигнуть прогресса - это показал успешный обмен сотен пленных в конце декабря", - считают в МИД ФРГ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "совершенно нельзя быть довольным ходом реализации соглашений". "Еще пока мало достигнуто в том, что касается урегулирования конфликта, унесшего до этого момента жизни более 10 тыс. человек, по-прежнему нарушается перемирие", - констатировали в МИД ФРГ, отметив, что боевые действия, особенно в зимние месяцы, привели к тому, что у людей нет угля для обогрева, не хватает воды и продовольствия.

"Мы призываем все стороны доказать, наконец, наличие политической воли, необходимой для реализации минских соглашений, - говорится в заявлении. - Важно сначала стабилизировать ситуацию с безопасностью и отвести тяжелые вооружения". В Берлине считают, что миссия ООН может создать для этого возможности, "если она будет служить реализации минских договоренностей". В МИД ФРГ заверили, что Германия вместе с Францией "продолжат активно работать в нормандском формате над поиском решения, которое, наконец, принесет мир" в регион.

Минский процесс

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежит Комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был принят три года назад, 12 февраля 2015 года, после продолжавшихся более 16 часов переговоров лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Этот документ предусматривает не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и глубокую конституционную реформу на Украине, результатом которой должны стать децентрализация власти и предоставление на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план, рассчитанный изначально до конца 2015 года, остается на бумаге. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования, а украинская сторона продолжает экономическую блокаду Донбасса. Также Киев, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности в Донбассе, настаивает на передаче ему участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов в регионе.

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