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Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с подозрительным порошком

Международная панорама
12 февраля, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Ранее жена сына президента США Дональда Трампа была госпитализирована после того, как вскрыла конверт с подозрительным порошком

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ТАСС, 12 февраля. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, заявил, что на прошлой неделе получил конверт, похожий на тот, что в понедельник в своей квартире в Нью-Йорке открыла Ванесса Трамп, супруга Дональда Трампа-младшего.

"Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник", - написал Ассанж в понедельник в своем Twitter, добавив, что на конверте стояла американская почтовая марка.

Ванесса Трамп вскрыла конверт около 10 часов утра (18:00 мск). В нем оказался белый порошок неизвестного состава. Она была доставлена в госпиталь в качестве предосторожности. По данным телекомпании ABC, предварительный анализ порошка показал, что он безвреден.

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СМИ: жена сына Трампа госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком

 

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