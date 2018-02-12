Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с подозрительным порошком

ТАСС, 12 февраля. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, заявил, что на прошлой неделе получил конверт, похожий на тот, что в понедельник в своей квартире в Нью-Йорке открыла Ванесса Трамп, супруга Дональда Трампа-младшего.

"Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник", - написал Ассанж в понедельник в своем Twitter, добавив, что на конверте стояла американская почтовая марка.

Donald Trump Jr.'s wife hospitalized after opening envelope with white powder. Oddly, I received one last Tuesday (a terrorism offense in UK law) which was handed to diplomatic police. The stamp? From the US. https://t.co/PTCDlaK8NK — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 12 February 2018

Ванесса Трамп вскрыла конверт около 10 часов утра (18:00 мск). В нем оказался белый порошок неизвестного состава. Она была доставлена в госпиталь в качестве предосторожности. По данным телекомпании ABC, предварительный анализ порошка показал, что он безвреден.