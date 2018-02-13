Разведка США: Иран располагает самыми крупными ракетными силами в регионе

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Иран обладает самым большим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса.

"Иран располагает самым крупным арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке и может наносить удары по целям, находящимся на расстоянии до 2 тыс. км от границ страны", - отметил он. Коутс подчеркнул, что такой "военный потенциал Тегерана представляет угрозу для США, их войск, дислоцированных в регионе, и союзников".

По его словам, "Иран продолжает разрабатывать и улучшать оружейные системы, чтобы держать под прицелом военные объекты США и их союзников в регионе". "Среди этих вооружений - беспилотники, баллистические ракеты, морские мины, начиненные взрывчаткой катера с дистанционным управлением, подводные лодки, оснащенные современными торпедами, противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты наземного базирования", - указал он.

"Осуществленная Россией в 2016 году поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 обеспечила Иран наиболее продвинутой системой противовоздушной обороны", - заметил Коутс.

ЗРК С-300 способен уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

Региональная угроза Директор национальной разведки причислил Исламскую Республику к региональным угрозам. По его словам власти Ирана будут наращивать военный потенциал, который представляет угрозу для войск США и американских союзников в регионе. Коутс указал, что Исламская Республика "будет стремиться расширять свое влияние в Ираке, Сирии и Йемене", и "использовать борьбу" с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" с целью "укрепления партнерских отношений и превращения своих успехов на поле боя в соглашения в сферах безопасности, экономики и политики". Он также подчеркнул, что центристы и придерживающиеся жесткой линии политики ИРИ "все чаще будут конфликтовать", так как они поддерживают " различающиеся между собой представления о будущем" страны. "Это столкновение станет ключевым фактором при определении того, изменит ли Иран свое поведение с учетом интересов США", - заключили в разведке.