Тиллерсон: сочинская встреча подтвердила статус женевского процесса по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Прошедший в Сочи Конгресс сирийского национального диалога не оправдал некоторых ожиданий, однако его участники подтвердили, что реальные решения должны приниматься на переговорах по урегулированию в Женеве. Об этом в интервью телеканалу Al Hurra заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, стенограмму распространила во вторник пресс-служба американского Госдепартамента.

"Мероприятие в Сочи в некотором смысле не оправдало определенных ожиданий, которые, как я думаю, были у организаторов", - сказал шеф американской дипломатии. Но, продолжил он, с другой стороны в итоговом заявлении Конгресса "ясно сказано, что вопросы должны решаться в Женеве". "Оно подтвердило важную роль, которую в этом процессе должен сыграть спецпосланник ООН Стаффан де Мистура", - добавил госсекретарь.

"Так что, я полагаю, все значимые стороны - Россия, Соединенные Штаты, наша коалиция, единомышленники по вопросу Сирии - поддерживают женевский процесс", - резюмировал Тиллерсон.

Участники Конгресса в Сочи 30 января приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем демократических выборов. Участники форума обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

Уничтожение ИГ

Также Тиллерсон заявил, что главной целью США в Сирии является полное уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), однако Вашингтон также хочет не допускать столкновений между другими силами на территории страны.

"США находятся в Сирии только с одной единственной целью - и это разгром ИГ, нанесение ей устойчивого поражения. Занимаясь этим, тем не менее, мы применяем подход, в рамках которого хотим воспользоваться возможностью не допустить столкновений между группировками в Сирии, нового всплеска гражданской войны", - сказал глава Госдепартамента. По его словам, присутствие США должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.

Проведение данных переговоров, продолжил Тиллерсон, "позволит сирийскому народу написать новую конституцию, провести свободные и честные выборы".

Кроме того, США призывают Россию и другие стороны к принятию мер по недопущению насилия в Сирии после разгрома террористической группировки ИГ.

Госсекретарь выразил несогласие с тезисом о том, что Россия или Иран якобы все больше усиливают свои позиции в республике. "Я считаю, что вся страна в конечном итоге разгромит ИГ. И вновь, к чему мы призываем Россию и других, так это к деэскалации насилия, когда ИГ будет разбита", - сказал госсекретарь.

Тиллерсон также напомнил, что ранее Вашингтон уже призывал Москву "убедить режим (власти Сирии) прекратить наступление и кампанию против оппозиционных сил". "Они согласились на введение зон прекращения огня и районов стабилизации, но они должны выполнять договоренности с целью создать условия для мирного решения", - добавил глава Госдепартамента.

Он также вновь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о применения химического оружия в Сирии. Тиллерсон при этом признал, что речь не идет о широком использовании газа зарин. Однако Россия, по мнению США, должна прекратить блокировать продление работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак.

Влияние Ирана на Сирию

Влияние Ирана в Сирии начнет ослабевать по мере того, как сама республика будет становиться более независимой за счет мирного политического процесса.

Главе американской дипломатии был задан вопрос о том, как сами Соединенные Штаты намерены противостоять Тегерану. "Мы считаем, что будущий путь по противодействию влиянию Ирана в Сирии проходит через политический процесс, через сам мирный процесс", - ответил госсекретарь. Он отметил, что американское присутствие в республике направлено в том числе на поддержку проводимого под эгидой ООН женевского процесса.

"И, как мы считаем, посредством этого процесса Сирия укрепит свою независимость и сама предпримет действия, направленные на снижение и в конечном счете полное прекращение влияния Ирана внутри Сирии", - продолжил дипломат. "Влияние Ирана внутри Сирии имеет не позитивный, а негативный характер, потому что они (иранцы) привносят нестабильность, они приносят насилие", - добавил он.

Тиллерсон также выразил обеспокоенность в связи с тем, что сейчас Сирия - это источник нестабильности "не только для Израиля, но также для Иордании, Турции, а также всех ее соседей". США при этом полностью признают право Израиля защищать себя от любых угроз.