Колумбия просит Венесуэлу дать разрешение на открытие гуманитарного коридора

БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Колумбия вновь обращается к венесуэльским властям с просьбой дать разрешение на открытие гуманитарного коридора, чтобы у других государств была возможность оказать помощь венесуэльцам, находящимся в условиях дефицита продуктов и медикаментов. Об этом во вторник заявила глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин в ходе общения с журналистами по итогам встречи Группы Лимы в Перу, слова которой передает пресс-служба ведомства.

"Для Колумбии очень важной темой является гуманитарная ситуация в Венесуэле. Мы вновь обращаемся к властям Венесуэлы, чтобы они разрешили открыть гуманитарный коридор, чтобы у венесуэльцев был доступ к лекарственным препаратам и продуктам питания. Ситуация, которую мы наблюдаем на границе с Венесуэлой, вызывает у нас сожаление. Нам грустно видеть как все больше венесуэльцев прибывают в Колумбию в поисках медицинской помощи и, особенно, еды", - заявила Ольгин.

Она обратилась к руководству соседней страны с просьбой подумать о своих гражданах, отметив, что Колумбия и Бразилия столкнулись с впечатляющим наплывом беженцев из Венесуэлы. "Число венесуэльских мигрантов выросло вчетверо по сравнению с прошлым годом", - отметила глава МИД, обратив внимание на принятые в последнее время меры колумбийских властей по усилению порядка на границе с Венесуэлой. "Граница с Венесуэлой составляет около 2200 км и имеется всего 3 пограничных перехода, где люди могут законно пересечь границу. На огромной территории венесуэльцы пересекают ее нелегально, и в скором времени мы определим их миграционный статус", - подчеркнула она.

В четверг президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о беспрецедентных мерах своего правительства по налаживанию ситуации с наплывом мигрантов из Венесуэлы. Указанные им меры включают как усиление военного присутствия вооруженных сил страны на границе с Венесуэлой для борьбы с нелегальными мигрантами, так и обязательную регистрацию всех находящихся на территории Колумбии венесуэльцев, часть которых прибыла в страну нелегальным путем.