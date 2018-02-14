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Юрист Трампа заявил, что заплатил $130 тыс. обвинительнице президента

Международная панорама
14 февраля, 6:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, февраля. /ТАСС

Деньги были переведены экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждала, что около 10 лет назад вступала в интимную связь с Трампом

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НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Юрисконсульт президента США Майкл Коэн признал, что он выплатил из личных средств $130 тыс. бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, утверждавшей, что она вступала в интимную связь с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на письменное заявление Коэна.

Деньги были переведены Клиффорд в год предвыборной кампании в США 2016 года. "Ни Trump Organization, ни избирательный штаб Трампа не участвовали в этой транзакции для Клиффорд. Они ни прямо, ни косвенно не компенсировали мне эти расходы", - цитирует издание заявление юрисконсульта президента. "Платеж Клиффорд был законным и не являлся вложением в предвыборную кампанию или расходами на эти цели", - уточнил Коэн.

Он отказался отвечать на дополнительные вопросы газеты. Ее, в частности, интересовало, знал ли сам Трамп о переводе денег бывшей порноактрисе, зачем этот платеж был осуществлен и были ли иные платежи подобного рода.

Первой о $130 тыс. сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, чтобы женщина утаила факт своей интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.

Сам Коэн ранее отрицал изложенные в статье The Wall Street Journal сведения. Газета, однако допускала, что юрисконсульт мог действовать на свой страх и риск, не поставив в известность Трампа.

Женщины, обвиняющие республиканца в сексуальных домогательствах, призвали Конгресс провести соответствующее расследование в отношении главы государства, сообщила 11 декабря 2017 года газета The Hill. Джессика Лидс, Саманта Холви и Рейчел Крукс заявили об этом на пресс-конференции. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.

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