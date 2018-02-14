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Абэ и Трамп подтвердили решимость усиливать давление на КНДР

Международная панорама
14 февраля, 18:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, февраля. /ТАСС

Стороны выступают за расширение санкций до максимально возможного уровня

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ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что лидеры двух государств подтвердили решимость продолжать усиление давления на КНДР до максимально возможного уровня, чтобы та отказалась от дальнейшего развития своей ракетно-ядерной программы. "Обсудили наши дальнейшие действия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи", - приводит слова Абэ агентство.

Глава японского правительства в последние дни неоднократно заявлял, что международному сообществу необходимо продолжить усиление давления на КНДР, пока Пхеньян не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР
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