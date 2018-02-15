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Главными темами встречи глав МИД ЕС станут Сирия и европерспективы Западных Балкан

Международная панорама
15 февраля, 0:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ/СОФИЯ 15, февраля. /ТАСС

По информации дипломатических источников, ЕС видит задачу консолидировать усилия сирийской оппозиции

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БРЮССЕЛЬ/СОФИЯ, 15 февраля. /ТАСС/. Двухдневная неформальная встреча глав МИД 28 стран Евросоюза и шести министров стран-кандидатов на вступление в ЕС открывается в четверг в болгарской столице. Встреча под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини организована в рамках болгарского председательства в Совете ЕС и пройдет в Национальном дворце культуры Софии, специально подготовленного для проведения официальных мероприятий с участием европейских лидеров.

В четверг главы дипломатических ведомств обсудят во время рабочего обеда ситуацию в Сирии, а на рабочих сессиях - перспективы евроинтеграции стран Западных Балкан и ситуацию вокруг Северной Кореи. В пятницу рабочая сессия пройдет с участием министров иностранных дел государств-кандидатов на вступление в ЕС, после чего итоги форума будут подведены на совместной пресс-конференции Могерини и вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой.

Сирийская дилемма

По информации дипломатических источников по Сирии, ЕС сейчас видит перед собой две основные задачи. Первая заключается в консолидации усилий оппозиции, чтобы сохранить за ней хотя бы ограниченную роль в стране после завершения военного конфликта. Вторая состоит в том, чтобы обеспечить европейским компаниям возможность участвовать в процессе восстановления разрушенной войной экономики Сирии, при этом стараясь не демонстрировать поддержки президенту Башару Асаду.

Гимнихские встречи

Неформальные встречи в формате "Гимних" получили свое название в честь замка в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где в 1974 году впервые прошло такое заседание. Они обычно организуются раз в полгода в стране, председательствующей в Совете ЕС.

Гимнихские встречи глав МИД ЕС обычно проводятся дважды в год - в конце зимы и в начале осени. Их главная особенность - строгое сохранение конфиденциальности: все дискуссии проводятся за закрытыми дверьми. Программа встречи также носит условный характер: министры имеют возможность в свободной форме обсуждать наиболее острые политические проблемы, стоящие перед ЕС, которые они считают нужным затронуть. Официальные решения, заявления и коммюнике по итогам форума не предусмотрены.

Общение министров с журналистами зависит исключительно от собственного желания последних, а свои заявления они могут сделать либо по прибытии на форум, либо в частном порядке.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС - одно из важнейших событий в рамках болгарского председательства в Совете ЕС. Освещать ход форума будут более 100 журналистов разных стран мира и примерно такое же количество представителей болгарских СМИ.

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