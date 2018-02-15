Генпрокуратура Египта выдала ордер на арест одного из лидеров умеренных исламистов

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Египта распорядилась задержать и доставить на допрос одного из лидеров умеренных исламистов Абдель Монейма Абу аль-Футуха. Как сообщила в среду вечером газета Al Ahram, ордер на арест выдан в рамках расследования его связей с запрещенной в стране и признанной террористической ассоциацией "Братья-мусульмане".

По информации издания "Аль-Яум ас-Сабиа", оппозиционный активист был задержан полицией в среду в собственном доме. Арестованы также шесть представителей политбюро возглавляемой им партии "Сильный Египет". Уже утром в четверг политик, который, согласно некоторым данным, только сутки назад вернулся из Лондона, должен предстать перед следователями прокуратуры госбезопасности.

Абу аль-Футух в прошлом являлся одним из лидеров "Братьев-мусульман", однако покинул ряды ассоциации из-за несогласия по некоторым вопросам с другими членами ее руководства и выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2012 года в качестве независимого кандидата. Он выбыл по итогам первого тура, заняв четвертое место. Тогда гонку выиграл ставленник "братьев" Мухаммед Мурси, который через год правления был смещен военными.

Абу аль-Футух не стал выставлять свою кандидатуру в 2014 году, когда победу одержал действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Сейчас он призывает к бойкоту предстоящих в марте очередных президентских выборов, считая их безальтернативными.