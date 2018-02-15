Премьер Ливана заявил, что страна сохранит приверженность политике нейтралитета

БЕЙРУТ, 15 февраля. /ТАСС/. Приверженность политике нейтралитета "позволила Ливану дистанцироваться от конфликтов, которыми охвачены другие государства Ближнего Востока, и сохранить внутреннюю стабильность и безопасность". Об этом заявил в среду премьер-министр республики Саад Харири.

Выступая в Бейруте на митинге, посвященном 13-й годовщине со дня гибели своего отца Рафика Харири, он подчеркнул, что "не допустит отрыва страны от арабского мира". "Но я не позволю также, чтобы Ливан стал ареной межарабских войн, - сказал премьер. - Нельзя допустить краха государства и кошмара, который принесут новая междоусобица и экстремизм".

Руководитель правительства указал, что возглавляемое им движение "Аль-Мустакбаль" сохранит умеренный курс и выдвинет на предстоящих 6 мая всеобщих выборах кандидатов, представляющих все религиозные общины Ливана. По его словам, основная борьба развернется с шиитской партией "Хезболлах". При этом Харири отметил, что "со стороны некоторых бывших друзей предпринимаются попытки расколоть и ослабить движение "Аль-Мустакбаль". "Да, у нас нет денег на покупку голосов, как говорят наши противники, но мы были и останемся политической силой", - заявил он.

Глава кабинета сообщил, что вердикт Спецтрибунала по Ливану в Гааге, который расследует убийство его отца, будет вынесен в 2019 году. "Выполнение этого решения станет обязательным для ливанского государства", - сказал он.

Экс-премьер Ливана Рафик Харири, возродивший страну после гражданской войны, стал жертвой теракта 14 февраля 2005 года на бейрутской набережной. Вместе с ним погиб 21 человек - телохранители и советники, ехавшие в одном кортеже.