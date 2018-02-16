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США продолжают выявлять компании, нарушившие закон о санкциях против РФ

Международная панорама
16 февраля, 0:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Госдеп изучает большое количество произведенных по иностранным сделкам транзакций, сказала Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США продолжают работу над выявлением иностранных и отечественных компаний, нарушивших положения закона о санкциях против России. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Хочу напомнить, что процесс введения антироссийских санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) начался лишь 29 января", - отметила она, отвечая на вопрос, почему США все еще не предприняли никаких шагов против тех, кто в нарушение CAATSA заключает какие-то сделки с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами.

"У нас сотни человек не только в этом здании Госдепартамента, но и в наших миссиях в других странах изучают огромное количество произведенных по иностранным сделкам транзакций, - сказала Науэрт. - Эта работа продолжается. Процесс только начался".

"Мы не хотим предрекать санкции, но я буду очень удивлена, если в будущем санкции не будут введены", - подчеркнула Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Вплоть до второй половины дня 29 января ожидалось, что Вашингтон объявит о расширении санкционного списка по России. В итоге представители администрации проинформировали Конгресс США о мерах, которые она предпринимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Госдепартамент тогда подчеркнул, что сам закон CAATSA "служит средством сдерживания" и что "если закон работает, введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться".

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