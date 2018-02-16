Мэй заявила, что разочарована провалом переговоров партий Северной Ирландии

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорила в четверг вечером по телефону с лидером североирландской республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд и главой Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер. Мэй дала понять, что разочарована безрезультатными итогами последнего раунда переговоров о формировании правительства национального единства Ольстера, сказано в полученном ТАСС коммюнике канцелярии британского премьера.

"В обеих телефонных беседах премьер-министр выразила свое разочарование тем, что соглашение так и не было заключено, несмотря на прогресс, который участвовавшие стороны сумели достичь в последнее время", - цитирует канцелярия представителя Мэй.

По информации сотрудника Даунинг-стрит, премьер снова заявила лидерам двух партий о приверженности возглавляемого ею кабмина восстановлению работы исполнительной власти в Северной Ирландии, что отвечает интересам всех ее жителей. "Премьер-министр четко дала понять, что она все еще верит в то, что основа для заключения соглашения существует. Она признала лидирующую роль, продемонстрированную обеими партиями в течение последних недель и месяцев. Она призвала обе стороны проанализировать последнюю стадию переговоров для того, чтобы найти наилучший способ продвижения вперед", - говорится в сообщении.

Мэй также сообщила обеим сторонам, что на британское правительство возложена ответственность по обеспечению защиты интересов Ольстера в условиях, когда исполнительная власть автономии не функционирует. Она добавила, что министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли продолжит тесно работать с политическими партиями региона в рамках трехсторонней модели. Последняя предполагает оказание посреднических услуг в политическом урегулировании местным властям в Белфасте со стороны Лондона и Дублина.

Сорванный раунд переговоров

Еще в понедельник стороны были полны оптимизма, что подтверждалось заявлениями подключившихся в тот же день к переговорам в Белфасте премьер-министров Великобритании и Ирландии. Мэй заявила тогда, что североирландское правительство может быть сформировано "очень скоро", ее ирландский коллега Лео Варадкар предположил, что заключение политической сделки может состояться до конца этой недели. Однако в среду лидер юнионистов Фостер выступила с заявлением, что переговоры по формированию правительства национального единства оказались безуспешными, так как за четыре недели диалога не удалось найти стабильной и устойчивой основы для восстановления автономного правительства.

Правительство Северной Ирландии распалось в январе 2017 года, после чего в марте были проведены внеочередные выборы в Ассамблею (парламент) региона. За день до истечения срока формирования коалиционного правительства "Шинн фейн" заявила о выходе из переговоров с ДЮП под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал. С тех пор было предпринято уже несколько попыток договориться, все они завершились безрезультатно.