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Мексиканская делегация провела встречу представителями администрации США

Международная панорама
16 февраля, 1:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, февраля. /ТАСС

Стороны выразили надежду, что главы двух стран смогут встретиться в ближайшем будущем

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ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительственная делегация Мексики во главе с министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо в среду встретилась в Белом доме со старшими членами администрации США. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Дональда Трампа.

С американской стороны на встрече присутствовали помощник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер, старший советник президента Джаред Кушнер, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Александр Акоста и глава минэнерго Рик Перри. После переговоров Видегарай Касо также провел короткие встречи с министром финансов Стивеном Мнучиным и вице-президентом Майклом Пенсом.

"Эта встреча стала продолжением проделанной за последний год обеими правительствами работы над всеобъемлющими соглашениями по ряду вопросов, включая экономическое сотрудничество и торговлю, безопасность и правоохранительную деятельность, энергетику, региональные инициативы и иммиграцию, - говорится в сообщении пресс-службы. - Обе делегации выразили надежду на организацию в ближайшем будущем встречи, которая даст возможность президенту Дональду Трампа и президенту Энрике Пенье Ньето оценить достигнутый прогресс и обсудить различные текущие вопросы развития отношений между Соединенными Штатами и Мексикой".

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