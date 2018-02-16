Мексиканская делегация провела встречу представителями администрации США

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительственная делегация Мексики во главе с министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо в среду встретилась в Белом доме со старшими членами администрации США. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Дональда Трампа.

С американской стороны на встрече присутствовали помощник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер, старший советник президента Джаред Кушнер, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Александр Акоста и глава минэнерго Рик Перри. После переговоров Видегарай Касо также провел короткие встречи с министром финансов Стивеном Мнучиным и вице-президентом Майклом Пенсом.

"Эта встреча стала продолжением проделанной за последний год обеими правительствами работы над всеобъемлющими соглашениями по ряду вопросов, включая экономическое сотрудничество и торговлю, безопасность и правоохранительную деятельность, энергетику, региональные инициативы и иммиграцию, - говорится в сообщении пресс-службы. - Обе делегации выразили надежду на организацию в ближайшем будущем встречи, которая даст возможность президенту Дональду Трампа и президенту Энрике Пенье Ньето оценить достигнутый прогресс и обсудить различные текущие вопросы развития отношений между Соединенными Штатами и Мексикой".