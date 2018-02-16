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Колумбийские спецслужбы арестовали одного из главарей повстанцев

Международная панорама
16 февраля, 3:36 дата обновления: 16 февраля, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Член группировки "Армия национального освобождения" обвиняется в вербовке несовершеннолетних и организации взрыва 22 февраля 2017 года в Боготе

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БОГОТА, 16 февраля. /ТАСС/. Один из главарей повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), которого обвиняют в участии в совершении теракта в Боготе в 2017 году, арестован в результате совместной операции колумбийской разведки и Следственного комитета страны. Об этом сообщил в четверг президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, слова которого передает администрация главы государства.

"Сегодня был арестован Рафаэль Антонио Ботеро Рестрепо под псевдонимом Тиста. Он является координатором центрального блока городских операций АНО. Его обвиняют в вербовке в ряды повстанцев несовершеннолетних, а также в совершении теракта недалеко от арены для боя быков в районе Макарена в прошлом году", - заявил глава государства.

По информации администрации президента, один из главарей АНО был арестован в результате специальной операции, в которой участвовали подразделения разведки Сухопутных сил Колумбии и Следственного комитета.

Ранее телеканал Televisa со ссылкой на колумбийского лидера сообщил об аресте члена повстанческой группировки АНО, подозреваемого в организации взрыва у полицейского участка в городе Барранкилья, прогремевшего 27 января (жертвами стали шестеро полицейских, 40 человек пострадали), а также совершении теракта в Боготе и вербовке несовершеннолетних.

19 февраля 2017 года в Боготе недалеко от арены для боя быков в районе Макарена в результате взрыва были ранены 30 человек, большинство из которых были сотрудниками полиции. Позже от полученных ранений в отделении реанимации скончался патрульный полиции Альбеиро Гарибельо. Ответственность за теракт взяла на себя повстанческая группировка АНО.

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