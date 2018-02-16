Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киргизии задержан прошедший подготовку в Сирии террорист-смертник

Международная панорама
16 февраля, 7:16 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, февраля. /ТАСС

Задержанный является гражданином Киргизии 1992 года рождения

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали прошедшего подготовку в Сирии террориста-смертника. Об этом сообщил в пятницу ГКНБ республики.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению проникновения на территорию республики боевиков международных террористических организаций ГКНБ задержан активный член подпольной террористической группы", - говорится в сообщении. Известно, что он является гражданином Киргизии 1992 года рождения. Его имя и фамилия в интересах следствия пока не разглашаются.

"Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статьям "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки" и "Наемничество" УК Киргизии.

Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ, ведется следствие, подчеркнули в комитете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Российский фигурист Алиев заявил, что не волновался перед дебютом на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама