НАТО приветствует усилия США и Турции для снятия военных противоречий между ними в Сирии

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс приветствует дипломатические усилия США и Турции для снятия военных противоречий между этими двумя государствами НАТО в Сирии, в частности, в ходе турецкой операции в Африне против курдских сил, которые были основными американскими союзниками в САР. Об этом заявил а пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"США и Турция проводят встречи на разных уровнях для обсуждения и снятия разногласий в Сирии. НАТО приветствует эти усилия", - сказал он.