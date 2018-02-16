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НАТО приветствует усилия США и Турции для снятия военных противоречий между ними в Сирии

Международная панорама
16 февраля, 18:45 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 16, февраля. /ТАСС

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Вашингтон и Анкара проводят встречи на разных уровнях для обсуждения и снятия разногласий

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МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс приветствует дипломатические усилия США и Турции для снятия военных противоречий между этими двумя государствами НАТО в Сирии, в частности, в ходе турецкой операции в Африне против курдских сил, которые были основными американскими союзниками в САР. Об этом заявил а пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"США и Турция проводят встречи на разных уровнях для обсуждения и снятия разногласий в Сирии. НАТО приветствует эти усилия", - сказал он.

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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Столтенберг, Йенс
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