Катар призывает разработать соглашение о безопасности на Ближнем Востоке

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Катар призывает страны Ближнего Востока разработать комплексное соглашение по обеспечению безопасности в регионе. Об этом заявил в пятницу эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Настало время обеспечить более широкую безопасность на Ближнем Востоке, - сказал он. - Странам региона пора забыть о прошлом и договориться о базовых вопросах и принципах безопасности или по крайней мере об обеспечении минимального уровня безопасности".

"Все страны на Ближнем Востоке, малые и большие, должны договориться об исходных параметрах сосуществования", - подчеркнул эмир, отметив, что примером может стать Европейский союз. "Я призываю все страны Ближнего Востока принять приглашение поучаствовать в таком комплексном соглашении по вопросам безопасности", - добавил он.

При этом Аль Тани указал на то, что, "несмотря на препятствия, включая полную воздушную, морскую и наземную блокаду [со стороны соседних арабских стран], Катару удалось ускорить экономический рост и сплотить свое население". "Мы вышли более сильными из конфликта", - считает он. "Эта неудавшаяся блокада показывает, как государство может использовать дипломатию и стратегическое экономическое планирование для того, чтобы пережить бури и атаки со стороны более крупных соседей", - заключил эмир Катара.

О блокаде со стороны соседей

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.