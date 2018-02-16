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В Иране призвали США заняться внутренними делами вместо вмешательств в дела других стран

Международная панорама
16 февраля, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани добавил, что пока Вашингтон "способствует гибели невинных людей в Сирии и Йемене"

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ТАСС, 16 февраля. США следует сосредоточиться на вопросах собственной безопасности вместо вмешательства во внутреннее дела других государств. Об этом, как сообщает агентство Fars, заявил в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани, выступая в Тегеране.

"Лучше ему [руководству США] сосредоточиться на внутренних проблемах, чем способствовать гибели невинных людей в Сирии и Йемене", - сказал он. "США продемонстрировали неспособность обеспечить безопасность своих граждан, и им надо бы сконцентрироваться на этом вопросе, вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других государств", - добавил Шамхани, комментируя недавнюю трагедию в штате Флорида.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек. Органы правопорядка задержали и опознали стрелявшего, которым оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. В четверг Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.

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