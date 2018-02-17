Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встреча глав МИД РФ и Японии пройдет в Токио 21 марта

Международная панорама
17 февраля, 3:19 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, февраля. /ТАСС

Министры подтвердили обоюдное желание достичь конкретных результатов в преддверии визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча министров иностранных дел РФ и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно пройдет 21 марта в Токио. Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство по итогам их переговоров, состоявшихся во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также

История российско-японского территориального спора. Досье

"Оба министра подтвердили, что будут тесно сотрудничать, чтобы достичь конкретных результатов в преддверии визита премьер-министра Японии [Синдзо] Абэ в Россию, который запланирован на май. Также была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне глав МИД в Токио 21 марта", - говорится в сообщении.

Стороны провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, изложив друг другу позиции двух стран, и договорились "продолжать диалог по проблеме Северной Кореи". По данным японского ведомства, еще одной темой для обсуждения стало сотрудничество в области безопасности, в частности по борьбе с распространением наркотиков.

Отмечается, что министры высоко оценили результаты прошедшего 6 февраля очередного раунда консультаций по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, в котором приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори. Также Коно затронул вопрос организации в этом году чартерного авиарейса для бывших жителей южной части Курил с целью посещения могил предков.

Вместе с тем в ходе встречи глава МИД Японии выступил с утверждением, что распоряжение правительства России, разрешающее Министерству обороны использовать для базирования авиации аэродром на острове Итуруп, а также проведение антитеррористических учений на островах Курильской гряды "противоречит позиции Токио и вызывает сожаление".

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Мюнхенская конференция по безопасности - 2018
Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
КНДР Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
4
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
5
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Куратор утверждает, что погибшая в детском саду девочка была под присмотром воспитателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама