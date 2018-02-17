Встреча глав МИД РФ и Японии пройдет в Токио 21 марта

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча министров иностранных дел РФ и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно пройдет 21 марта в Токио. Об этом сообщило в субботу японское внешнеполитическое ведомство по итогам их переговоров, состоявшихся во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оба министра подтвердили, что будут тесно сотрудничать, чтобы достичь конкретных результатов в преддверии визита премьер-министра Японии [Синдзо] Абэ в Россию, который запланирован на май. Также была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне глав МИД в Токио 21 марта", - говорится в сообщении.

Стороны провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, изложив друг другу позиции двух стран, и договорились "продолжать диалог по проблеме Северной Кореи". По данным японского ведомства, еще одной темой для обсуждения стало сотрудничество в области безопасности, в частности по борьбе с распространением наркотиков.

Отмечается, что министры высоко оценили результаты прошедшего 6 февраля очередного раунда консультаций по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, в котором приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори. Также Коно затронул вопрос организации в этом году чартерного авиарейса для бывших жителей южной части Курил с целью посещения могил предков.

Вместе с тем в ходе встречи глава МИД Японии выступил с утверждением, что распоряжение правительства России, разрешающее Министерству обороны использовать для базирования авиации аэродром на острове Итуруп, а также проведение антитеррористических учений на островах Курильской гряды "противоречит позиции Токио и вызывает сожаление".

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.