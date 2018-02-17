Telegraph: Мэй призовет ЕС сообща противостоять угрозам безопасности после Brexit

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания и ЕС должны и после Brexit вместе противостоять внешним угрозам своей безопасности. Об этом, как сообщила в пятницу на своем сайте газета The Daily Telegraph, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявит в своем субботнем выступлении на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

В речи под названием "Дорога к Brexit: партнерство в области безопасности" глава британского правительства изложит планы заключения нового договора между Лондоном и Брюсселем в данной сфере, который предоставил бы возможность Великобритании и ЕС быстро реагировать на внешние угрозы. "Сегодняшний вызов для всех нас состоит в том, чтобы находить пути взаимодействия за счет глубоких и особых отношений между Великобританией и ЕС, чтобы сохранять выстроенное нами сотрудничество и продвигаться вперед в борьбе с теми видоизменяющимися угрозами, с которыми мы вместе сталкиваемся", - сказано в тексте этой речи, выдержки из которой приводит издание. Мэй подчеркнет, что ничто не должно помешать Великобритании и ЕС "ежечасно и в течение каждого дня оказывать друг другу помощь, чтобы обеспечить безопасность людей".

По словам Мэй, ни Соединенное Королевство, ни Евросоюз не имеют права в создавшейся ситуации "устраивать состязание между партнерами", вводить "жесткие институциональные ограничения" или задействовать "глубоко укоренившуюся идеологию", что, по ее мнению, могло бы воспрепятствовать сотрудничеству Лондона и Брюсселя и поставило бы под угрозу безопасность жителей Европы. "Мы должны предпринимать наиболее практичные и прагматичные решения в деле обеспечения нашей коллективной безопасности", - скажет британский премьер.

В своем выступлении Мэй намерена обратиться к теме высказываемых опасений вокруг того, что, покидая ЕС, Великобритания якобы сходит с глобальной сцены, а также предположений о том, какое воздействие может оказать Brexit на внешнюю политику Лондона. "Те, кто угрожает нашей безопасности, больше всего желали бы видеть нас разрозненными. Им больше всего хотелось бы, чтобы мы погрязли в дебатах, касающихся механизмов или средств, еще перед тем, как предпринять наиболее практичные и эффективные действия, чтобы обеспечить безопасность нашего народа. Поэтому дайте нашему посланию прозвучать сегодня громко и четко: мы не позволим этому случиться. Мы обеспечим безопасность наших людей и сегодня, и в последующие годы", - отметит британский премьер.

"Безопасность Европы - это наша безопасность. Вот почему я сказала, что Соединенное Королевство безоговорочно намерено ее поддерживать", - подчеркнет глава правительства Великобритании в своем предстоящем выступлении.