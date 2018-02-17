Премьер Турции: Анкара не ведет войну с Сирией, а проводит антитеррористическую операцию

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о том, что Турция не ведет войну с Сирией, а лишь борется с терроризмом. Об этом он сказал в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Турция не ведет войны ни с одной страной мира. В Сирии речь идет не о войне, а о борьбе с террористами. Эту борьбу [в этой стране] ведет не только Турция, но и другие 62 страны, которые входят в состав международной антитеррористической коалиции во главе с США, а также Россия и Иран", - сказал он.

Йылдырым, отвечая на вопрос, также подчеркнул, что "если какая-либо страна начнет войну с Турцией, то получит соответствующий ответ".

Глава турецкого кабинета министров вновь отметил, что текущая операция в сирийском Африне не противоречит "нормам международного права".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.