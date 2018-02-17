Премьер Молдавии в Мюнхене высказался за вывод российских войск из Приднестровья

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, высказался за вывод российских войск из непризнанного Приднестровья.

"Мы хотим иметь сбалансированные, дружеские отношения с Москвой. Отношения, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизированным, а диалог будет основан на взаимном уважении", - цитирует в субботу пресс-служба правительства республики его выступление в ходе прошедшего здесь круглого стола.

Отметив "непростую ситуацию" в отношениях между двумя странами, Филип выразил надежду на "искреннее желание России помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы".

Глава молдавского правительства также выразил озабоченность "ситуацией неопределенности, нависшей над Восточной Европой", в которой, по его словам, проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.

Позиция президента Молдавии

Правительство Молдавии в рамках международных форумов неоднократно поднимало вопрос о выводе российских войск из Приднестровья и преобразовании миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон, выступая за укрепление нейтралитета страны, придерживается мнения, что прежде, чем ставить вопрос о преобразовании миротворческой операции, необходимо урегулировать приднестровскую проблему, переговоры по которой буксуют уже много лет.

В свою очередь власти Приднестровья выступают категорически против вывода российских военных, которых считают гарантами мира.

Миротворческая операция

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск, численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает проводить миротворческую операцию и охраняет военные склады в Колбасне. На них хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.