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Италия считает спорными экстерриториальные санкции США

Международная панорама
18 февраля, 15:10 UTC+3 СОЧИ 18, февраля. /ТАСС

По словам итальянского посла в РФ Паскуале Терраччано, санкции Вашингтона в отношении Москвы осложнили сотрудничество России и Италии

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СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Италия обеспокоена экстерриториальными санкциями США и сомневается в их целесообразности. Об этом в интервью ТАСС сообщил итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано.

Интервью

Паскуале Терраччано

Посол в РФ: в условиях санкций "сделано в Италии" превратится в "сделано с Италией"

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По его словам, санкции Вашингтона в отношении Москвы осложнили сотрудничество России и Италии. "Особое беспокойство вызывают экстерриториальные санкции, целесообразность которых весьма сомнительна", - подчеркнул дипломат.

"Мы бы хотели, чтобы Брюссель инициировал диалог с Вашингтоном по этому вопросу", - добавил он.

31 октября 2017 года министерство финансов США уточнило параметры санкций в отношении российского энергетического сектора. Корректировка была внесена на основании подписанного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Американская администрация обнародовала дополнительные предупреждения для иностранных партнеров России в области энергетики.

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