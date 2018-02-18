Италия считает спорными экстерриториальные санкции США

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Италия обеспокоена экстерриториальными санкциями США и сомневается в их целесообразности. Об этом в интервью ТАСС сообщил итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано.

По его словам, санкции Вашингтона в отношении Москвы осложнили сотрудничество России и Италии. "Особое беспокойство вызывают экстерриториальные санкции, целесообразность которых весьма сомнительна", - подчеркнул дипломат.

"Мы бы хотели, чтобы Брюссель инициировал диалог с Вашингтоном по этому вопросу", - добавил он.

31 октября 2017 года министерство финансов США уточнило параметры санкций в отношении российского энергетического сектора. Корректировка была внесена на основании подписанного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Американская администрация обнародовала дополнительные предупреждения для иностранных партнеров России в области энергетики.