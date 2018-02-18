В МИД Египта заявили, что никакая страна в одиночку не справится с терроризмом

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Никакая страна в одиночку не в состоянии справиться с терроризмом, и для противодействия этому злу необходимы совместные усилия всего международного сообщества. Такую точку зрения озвучил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

"В одиночку ни одно государство не сможет уничтожить на своей земле террористические группировки", - убежден дипломат. По его словам, "общей ответственностью всех стран является непредоставление безопасных убежищ экстремистам".

"Терроризм как явление распространяется, в настоящее время он угрожает всему миру вне зависимости от уровня развития общества, политической системы, культурных или религиозных особенностей отдельных стран", - пояснил Абу Зейд. Он высказался за необходимость совместных действий международного сообщества с целью "не допускать перехода террористов через границы и незаконного экспорта оружия". Официальный представитель МИД Египта выступил за коллективный международный контроль за "потоками нелегальных мигрантов, которые используются радикалами для проникновения в другие государства".