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В МИД Египта заявили, что никакая страна в одиночку не справится с терроризмом

Международная панорама
18 февраля, 16:39 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 18, февраля. /ТАСС

Представитель ведомства Ахмед Абу Зейд выступил за коллективный международный контроль за потоками нелегальных мигрантов

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МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Никакая страна в одиночку не в состоянии справиться с терроризмом, и для противодействия этому злу необходимы совместные усилия всего международного сообщества. Такую точку зрения озвучил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

"В одиночку ни одно государство не сможет уничтожить на своей земле террористические группировки", - убежден дипломат. По его словам, "общей ответственностью всех стран является непредоставление безопасных убежищ экстремистам".

"Терроризм как явление распространяется, в настоящее время он угрожает всему миру вне зависимости от уровня развития общества, политической системы, культурных или религиозных особенностей отдельных стран", - пояснил Абу Зейд. Он высказался за необходимость совместных действий международного сообщества с целью "не допускать перехода террористов через границы и незаконного экспорта оружия". Официальный представитель МИД Египта выступил за коллективный международный контроль за "потоками нелегальных мигрантов, которые используются радикалами для проникновения в другие государства".

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