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Миссия ООН готова работать со всеми сторонами в Ливии в интересах политического процесса

Международная панорама
18 февраля, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Представители миссии считают, что жертвы ливийцев были принесены ради того, чтобы народ жил в государстве, имеющем компетентные органы и институты

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ТАСС, 18 февраля.  Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) подтвердила готовность работать со всеми сторонами в Ливии в интересах успешной реализации политического процесса в стране. Об этом, как передает в воскресенье информационное агентство Algerie Presse Service, говорится в заявлении МООНПЛ, обнародованном по случаю 7-й годовщины со дня начала так называемой "революции 17 февраля", которая привела к свержению режима многолетнего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Жертвы ливийцев были принесены ради того, чтобы народ жил в достоинстве, в государстве, имеющем компетентные органы и институты", - отмечается в коммюнике. "МООНПЛ подтверждает готовность работать со всеми сторонами в Ливии в интересах успешной реализации политического процесса в стране ради доведения до конца переходного процесса и начала периода определенности, который будет отмечен функционированием конституции, проведением заслуживающих доверия выборов и достижением национального примирения", - подчеркнули в Миссии.

В конце декабря 2017 года председатель Национальной избирательной комиссии страны Имад ас-Сайех сообщил, что предстоящие президентские и парламентские выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года.

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил.

В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом ПНС во главе с Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом Сараджа.

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