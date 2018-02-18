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Иран предложил Багдаду военную помощь

Международная панорама
18 февраля, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Иранская сторона готова поставлять оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию

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ТАСС, 18 февраля. Иран готов поставить военную технику и снаряжение в рамках подписанного двумя странами меморандума о взаимопонимании в области обороны и военного сотрудничества. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице Министерство обороны ИРИ.

Соответствующее заявление было сделано заместителем министра обороны Хаджатуллой аль-Курейши во время состоявшейся в ведомстве встречи. "Иранская сторона предложила военную помощь Ираку, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию, - говорится в коммюнике. - Обе стороны также договорились о формировании специализированных профильных комитетов по каждой категории для изучения этих предложений, их утверждения и выбора необходимого вооружения и оборудования".

В последние годы Тегеран и Багдад активно развивают военно-техническое сотрудничество. Иранские инструкторы были развернуты в Ираке и помогали ВС страны в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время находящаяся с визитом в иракской столице крупная военная делегация ИРИ обсуждает вопросы повышения боевого потенциала национальной армии.

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