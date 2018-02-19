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В Японии заявили, что отложенные военные учения США и Южной Кореи проведут после Игр

Международная панорама
19 февраля, 7:53 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, февраля. /ТАСС

Обычно ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve проходят в феврале-марте

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ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что отложенные из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане крупномасштабные американо-южнокорейские учения будут проведены в полном объеме после завершения Игр. Об этом заявил в понедельник японский министр обороны Ицунори Онодэра в беседе с журналистами после переговоров с начальником штаба сухопутных войск США генералом Марком Милли.

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"Мы не слышали, чтобы в планы проведения учений были внесены изменения, - сказал глава военного ведомства. - Думаю, что все пройдет, как намечено".

В этом году Сеул и Вашингтон объявили о переносе на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадало с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пхеньян рассматривает ежегодные маневры как отработку вторжения на север Кореи.

Пхеньян проводит сейчас политику сближения с Сеулом: на зимнюю Олимпиаду была направлена делегация КНДР, артисты и спортсмены. Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину было передано приглашение посетить Пхеньян для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На фоне этого появились предположения, что Сеул может попросить еще дальше отложить проведение учений и сократить их масштабы ради налаживания отношений с КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
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