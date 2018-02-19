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DPA: Германия в 2018 году направит на учения НАТО в три раза больше военнослужащих

Международная панорама
19 февраля, 18:11 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, февраля. /ТАСС

По данным агентства, затраты ФРГ на участие в маневрах увеличатся с €50 млн до €90 млн

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БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Примерно 12 тыс. военнослужащих Бундесвера примут участие в учениях НАТО в текущем году, что примерно в три раза больше, чем годом ранее. Соответствующую информацию опубликовало в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники в минобороны ФРГ.

По информации агентства, затраты федеративной республики на участие в маневрах альянса увеличатся с €50 млн в 2017 году до €90 млн в нынешнем.

Самые масштабные учения "Единый трезубец - 2018" (Trident Juncture), проводимые в рамках политики НАТО по сдерживанию России, состоятся в октябре - ноябре текущего года с участием 30 - 40 тыс. человек. Германия направит на них около 8 тыс. военнослужащих.

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