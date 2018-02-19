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В минобороны Ирака подтвердили получение 36 танков Т-90С в рамках контракта с Россией

Международная панорама
19 февраля, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

К концу апреля в страну прибудут оставшиеся 37 боевых машин, сообщил глава Генерального штаба ВС Ирака Усман аль-Ганми

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ТАСС, 19 февраля. Министерство обороны Ирака получило первую партию из 36 танков Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта на поставку военной техники. Об этом, как передает в понедельник новостной портал Shafaq News, заявил глава Генерального штаба ВС Ирака Усман аль-Ганми.

Во время инспекционного визита в Басру аль-Ганми подтвердил, что 36 танков доставлены в Ирак. К концу апреля в страну прибудут оставшиеся по контракту 37 боевых машин, что "повысит боеспособность бронетанковых войск", добавил военный.

Ранее арабские СМИ со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Ирака заявляли, что танки были доставлены в южный порт Умм-Каср 15 февраля, после чего были переброшены в Багдад.

Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами.

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