В минобороны Ирака подтвердили получение 36 танков Т-90С в рамках контракта с Россией

ТАСС, 19 февраля. Министерство обороны Ирака получило первую партию из 36 танков Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта на поставку военной техники. Об этом, как передает в понедельник новостной портал Shafaq News, заявил глава Генерального штаба ВС Ирака Усман аль-Ганми.

Во время инспекционного визита в Басру аль-Ганми подтвердил, что 36 танков доставлены в Ирак. К концу апреля в страну прибудут оставшиеся по контракту 37 боевых машин, что "повысит боеспособность бронетанковых войск", добавил военный.

Ранее арабские СМИ со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Ирака заявляли, что танки были доставлены в южный порт Умм-Каср 15 февраля, после чего были переброшены в Багдад.

Т-90С - экспортный вариант танка Т-90. Он имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность, предназначен для борьбы в любое время суток и в различных природно- климатических условиях с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами.