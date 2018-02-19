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Восстановление Мехико после землетрясений 2017 года займет не менее 5 лет

Международная панорама
19 февраля, 23:55 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, февраля. /ТАСС

Жертвами удара стихии магнитудой 8,2 стали 102 человека

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МЕХИКО, 19 февраля. /ТАСС/. Работы по восстановлению поврежденных землетрясениями 2017 года зданий в столице Мексики займут годы. Такое мнение высказал в понедельник глава правительства мегаполиса Мигель Анхель Мансера.

"Этот процесс, по моим подсчетам, потребует не менее шести лет, от пяти до шести лет, чтобы затем перейти на другой этап, и это касается прежде всего зданий, построенных до 1985 года", - цитирует политика электронная версия газеты El Universal. Мансера подчеркнул, что речь идет о "сложной задаче", к решению которой власти подходят с "большой осторожностью".

Жертвами удара стихии 7 сентября 2017 года (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземные толчки повредили более 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, в том числе сотни зданий в столице. По данным властей, ликвидация последствий обойдется более чем в $2,5 млрд.

Землетрясение магнитудой 7,2, случившееся на юге страны в минувшую пятницу, не причинило столице ощутимого материального ущерба.

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