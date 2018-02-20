Порошенко и Меркель обсудили возобновление работы СЦКК в Донбассе

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы возобновления работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы СЦКК в Донбассе и возможностью развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время разговора отдельное внимание было уделено вопросу обмена пленными. Собеседники также обсудили взаимодействие в рамках нормандского формата и вопросы внедрения реформ на Украине.