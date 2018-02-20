Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко и Меркель обсудили возобновление работы СЦКК в Донбассе

Международная панорама
20 февраля, 18:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, февраля. /ТАСС

Также стороны во время телефонного разговора уделили внимание вопросу обмена пленными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко

© EPA/FELIPE TRUEBA

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы возобновления работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы СЦКК в Донбассе и возможностью развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время разговора отдельное внимание было уделено вопросу обмена пленными. Собеседники также обсудили взаимодействие в рамках нормандского формата и вопросы внедрения реформ на Украине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Меркель, Ангела Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама