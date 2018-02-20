Reuters: конференция по оказанию помощи Ливану состоится 6 апреля в Париже

ТАСС, 20 февраля. Конференция доноров по поддержке ливанской экономики "Париж-4" пройдет 6 апреля в столице Франции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Ливана.

Ранее сообщалось, что международные донорские конференции в поддержку Ливана "Рим-2" и "Париж-4" намечены на март.

По данным агентства, всего за 2018 год ливанское правительство планирует провести три мероприятия по привлечению спонсорских вкладов. Власти страны рассчитывают получить помощь для поддержания экономики и армии страны, а также для содержания около одного миллиона сирийских беженцев, нашедших приют в Ливане.

Как отмечает Reuters, министр финансов Ливана Али Хасан Халиль заявил в понедельник, что государство не в праве просить о финансовой помощи до тех пор, пока не предоставит потенциальным вкладчикам достойный план реформирования ненадежной экономики.