Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.02:
$ 56.52
€ 69.89
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: конференция по оказанию помощи Ливану состоится 6 апреля в Париже

Международная панорама
20 февраля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что международные донорские конференции в поддержку Ливана "Рим-2" и "Париж-4" намечены на март

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 февраля. Конференция доноров по поддержке ливанской экономики "Париж-4" пройдет 6 апреля в столице Франции. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Ливана.

Ранее сообщалось, что международные донорские конференции в поддержку Ливана "Рим-2" и "Париж-4" намечены на март.

По данным агентства, всего за 2018 год ливанское правительство планирует провести три мероприятия по привлечению спонсорских вкладов. Власти страны рассчитывают получить помощь для поддержания экономики и армии страны, а также для содержания около одного миллиона сирийских беженцев, нашедших приют в Ливане.

Как отмечает Reuters, министр финансов Ливана Али Хасан Халиль заявил в понедельник, что государство не в праве просить о финансовой помощи до тех пор, пока не предоставит потенциальным вкладчикам достойный план реформирования ненадежной экономики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ливан Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Производитель самолетов Бе-200 готов перейти с украинских двигателей на российские
2
Керлингист Крушельницкий отрицает умышленное применение допинга
3
МИД: в ходе боя в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но не военные
4
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
5
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
6
Собчак назвала спонсоров своей избирательной кампании
7
СМИ: Эрдоган подтвердил приближение проправительственных сирийских сил к Африну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама