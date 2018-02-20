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Аббас: палестинцы никогда не отвергали переговоров о мире с Израилем

Международная панорама
20 февраля, 19:08 дата обновления: 20 февраля, 19:52 UTC+3 КАИР КАИР 20, февраля. /ТАСС

Президент Палестины считает, что "израильская сторона стоит за провалом всех попыток мирных переговоров"

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Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас

© EPA-EFE/JASON SZENES

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Палестинцы никогда не отвергали переговоров с Израилем, вина на их срыве лежит на израильской стороне. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы никогда не отказывались от переговоров [с израильтянами]", - указал Аббас. По его убеждению, "израильская сторона стоит за провалом всех попыток мирных переговоров".

По словам Аббаса, "палестинцы привержены миру и хотят жить спокойно и без войн". Он напомнил, что палестинские власти заключили 83 договора с другими странами, включая США и Россию, в сфере безопасности и противодействия терроризму.

Также Аббас призвал созвать Международную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта в середине года. 

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"Я выступаю с призывом к Совету Безопасности ООН созвать Международную мирную конференцию в середине 2018 года", - заявил Аббас. Согласно его предложению, результатами предстоящего форума должно стать "взаимное признание Израилем и Палестиной друг друга, принятие Палестины полноправным членом ООН". Кроме того, добавил Аббас, на время переговоров долен быть "заморожен процесс признания Иерусалима столицей Израиля, а мероприятия по переносу посольства США в этот город остановлены". Также, как предложил палестинский лидер, на время диалога "должны быть прекращены все односторонние шаги и принятие односторонних решений".

Кроме того, по мнению палестинского лидера, для урегулирования палестино-израильского конфликта "необходимо создание многостороннего механизма". Подобный механизм, по убеждению Аббаса, будет способствовать более эффективному пониманию между сторонами и принятию взаимоприемлемых решений на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

По его словам, "решением об Иерусалиме США изъяли вопрос о его статусе из повестки переговоров". Ранее палестинское руководство заявило, что больше не признает США как посредника в урегулировании после решения американского президента Дональда Трампа по Иерусалиму.

6 декабря глава американской администрации Дональд Трамп принял решение о признании Иерусалима столицей еврейского государства и переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этот шаг вызвал резко негативную реакцию в арабском мире и привел к массовым беспорядкам на оккупированных палестинских землях и в самом Иерусалиме.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
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