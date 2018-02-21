Госдеп: США следят за сделками РФ с ее партнерами, которые могут повлечь санкции

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжают выявлять сделки России с другими странами, которые могут повлечь за собой введение американских санкций в рамках закона CAATSA. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ей был задан вопрос о реализации положений закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятого летом минувшего года. "Я знаю, что вы все хотите увидеть результаты сразу же на следующий день. Пока что мы не видели той активности, которая попадала бы под санкции. Но мы работаем каждый день над тем, чтобы выявить это", - сказала Науэрт.

"Если что-то будет происходить, то мы введем санкции против этих стран, лиц и структур", - добавила она, заметив, что определенные транзакции требуют детального анализа.

Представитель ведомства также сообщила, что все американские дипломатические миссии за рубежом получили от центрального аппарата Госдепартамента инструкции, предписывающие отговаривать принимающие страны от развития деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом. Потери РФ уже якобы составили более $3 млрд из-за расторгнутых договоренностей.

При этом Науэрт указала на то, что нынешняя администрация в плане оказания давления на Россию сделала гораздо больше, чем просто реализация закона о санкциях. Она напомнила, что Вашингтон отказался возвращать российским дипломатам дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Более того, было закрыто Генеральное консульство в Сан-Франциско.