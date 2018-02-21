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США уведомили СБ ООН о подготовке плана палестино-израильского урегулирования

Международная панорама
21 февраля, 4:06 UTC+3 ООН ООН 21, февраля. /ТАСС

По словам представителей стран - членов Совбеза, план находится в проработке, подробностей американская сторона не представила

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ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты во вторник уведомили Совет Безопасности ООН о подготовке плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили журналистам представители стран - членов Совбеза. По их словам, план находится в проработке и каких-то его подробностей американская сторона не представила.

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"Я думаю, что план находится в начальной стадии. С нашей точки зрения, то, что они пришли в СБ ООН, чтобы объявить об этом, очень важно. Это хороший знак. Давайте подождем, когда он [план] будет обнародован", - сказал постоянный представитель Экваториальной Гвинеи при ООН Анатолио Ндонг Мба по итогам закрытой встречи, на которой присутствовал советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как сообщил Ндонг Мба, американская сторона не предоставила "никаких подробностей" своего плана. "Но объявление о том, что администрация Трампа что-то делает для подготовки плана урегулирования этого конфликта, важно", - отметил африканский дипломат.

Постпред РФ Василий Небензя позитивно оценил состоявшуюся дискуссию, отметив, что "было полезно узнать, что готовится" американской стороной. Его французский коллега Франсуа Делаттр также назвал встречу "очень полезной". Сам Кушнер, а также сопровождавшая его постпред США Никки Хейли по итогам совещания воздержались от комментариев для СМИ.

Совет Безопасности ООН во вторник провел открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке с участием президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Он заявил, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик из-за одностороннего решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. В свою очередь Хейли в своем выступлении предложила палестинскому лидеру забыть об этом шаге Вашингтона и вместе добиваться урегулирования конфликта на основе компромисса.

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Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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