NYT: зять Трампа сопротивляется попыткам лишить его допуска к секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отказывается лишаться доступа к секретной государственной информации. Супруг дочери главы государства вступил в конфликт с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, который решил ужесточить порядок предоставления допуска к сведениям, составляющим гостайну, сообщила во вторник газета The New York Times (NYT).

Ранее Келли поручил ужесточить порядок предоставления доступа к секретной информации для сотрудников Белого дома. Он приказал использовать письменные протоколы работы с секретными файлам, а также формализовать процесс обмена извещениями между Белым домом и ФБР.

Нововведения предусматривают отзыв у сотрудников Белого дома так называемых временных допусков к секретным данным в случае, если заявки на постоянный доступ к гостайне были поданы ими ранее июня прошлого года и до сих пор не были удовлетворены. В число лиц, обладающих временными допусками, входит и Кушнер. При этом такой статус все равно позволяет ему присутствовать на разведбрифингах, которые проводят для Трампа представители спецслужб, а также иметь доступ к другим государственным секретам.

Как отмечает NYT, Кушнер считает, что Келли, с которым у него изначально не задались отношения, проводит свою реформу в том числе для того, чтобы лишить его доступа к гостайне. По данным газеты, зять Трампа заявлял другим сотрудникам Белого дома, что не намерен лишаться своего высокоуровневого допуска и будет посещать разведбрифинги тогда, когда сочтет нужным.

Как сообщает издание, Келли не давал Кушнеру никаких гарантий того, что ему это будет позволено. При этом глава аппарата Белого дома подчеркивал, что зять Трампа в любом случае сможет продолжать выполнять обязанности старшего советника президента, у него будет допуск ко всей необходимой информации, соответствующей его рангу.

Изменения, касающиеся принципов проверки на благонадежность сотрудников Белого дома, были инициированы Келли на фоне громкого скандала вокруг Роберта Портера, занимавшего пост секретаря аппарата президентской резиденции. Он добровольно покинул должность ранее в этом месяце после того, как вскрылась информация о том, что две бывшие жены обвинили его в жестоком обращении. ФБР по итогам проверки в отношении Портера, также обладавшего временным допуском к госсекретам, предупреждало об этом Белый дом, однако сотрудник продолжал после этого работать и продвигаться по службе. Это послужило поводом для критики в отношении Келли, который, по данным ряда СМИ, знал о поведении своего подчиненного, но не предпринял в связи с этим никаких действий.