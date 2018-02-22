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США поставят Швеции системы ПВО/ПРО Patriot на сумму $3,2 млрд

Международная панорама
22 февраля, 3:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, февраля. /ТАСС

Предполагается поставить Стокгольму 200 зенитных управляемых ракет (ЗУР), а также противоракет (ПР) к системам Patriot PAC-3+

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ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Швеции системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot PAC-3 в конфигурации "3+" на общую сумму порядка $3,2 млрд. Об этом сообщило в среду Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security and Cooperation Agency). Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В соответствии с этими данными, Швеции, в частности, предполагается поставить 200 зенитных управляемых ракет (ЗУР), а также противоракет (ПР) к системам Patriot PAC-3+.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Стокгольмом, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении в среду. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

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