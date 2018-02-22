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Госдепартамент не смог пояснить слова Волкера о "более широкой помощи" США Украине

Международная панорама
22 февраля, 4:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Специальный представитель по Украине заявил, что Javelin будут лишь частью помощи Киеву

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ВАШИНГТОН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США не смог пояснить корреспонденту ТАСС слова своего специального представителя по Украине Курта Волкера, который заявил, что военная помощь Киеву не ограничится поставкой противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

"Мне нечего добавить помимо высказываний Волкера", - сказал представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу пояснить слова Волкера и привести конкретные примеры такого рода помощи.

Дипломат в интервью изданию "Европейская правда" заявил, что Javelin будут частью помощи, но речь идет о гораздо большем". "Речь идет о более широкой помощи", - сказал Волкер.

Переговоры о поставках Киеву вооружения из США ведутся с начала силовой операции в Донбассе. Javelin позволяют эффективно поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели. Такие комплексы поступили на вооружение армии США в 1996 году. Решение о поставках Киеву оборонительного вооружения США приняли в декабре 2017 года.

Американская сторона заверила, что комплексы Javelin достанутся Киеву бесплатно. В то же время его применение достаточно дорогое, поскольку один выстрел из ПТРК стоит $80 тыс., а стоимость самого комплекса, имеющего шесть ракет, составляет $1,3 млн.

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