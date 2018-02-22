Лукашенко заявил о необходимости создания белорусского высокоточного оружия

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт последних конфликтов, столкновений и войн диктует необходимость создания в стране высокоточного оружия.

Об этом он заявил в четверг на торжественном собрании, посвященном 100-летию ВС страны, сообщает агентство БЕЛТА.

"Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле, не будет фронтов, танков и артиллерии <…>, слишком развито современное оружие, - отметил Лукашенко. - Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие, и Белоруссия работает в этом направлении". При этом он выразил особую благодарность китайской стороне за помощь в этой сфере.

Он напомнил, что первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, стала отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", а в октябре 2017 года во время испытаний подтверждены возможности этого оружия с новой ракетой, позволяющей поражать объекты на расстоянии около 300 км.

"Эта система превзошла наши ожидания. Она уже сегодня пользуется спросом зарубежных государств. И мы начали производство этого очень дорогостоящего оружия для нескольких государств мира, оснащая и свою армию", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что для развития противовоздушной обороны в стране создан новый отечественный зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработана линейка белорусских легкобронированных автомобилей, начато производство и спланирована поставка в войска отечественных боевых машин "Кайман". Кроме того, продолжаются работы по модернизации и испытанию ударных и разведывательных беспилотных авиационных комплексов. По словам президента, в течение ближайших лет планируется закупить и поставить в войска станции спутниковой связи и мобильные телекоммуникационные комплексы.

Белорусский опыт востребован

Лукашенко считает, что в подготовке войск надо уделять внимание обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны. "При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Белоруссии, 70 тыс. военнослужащих нашей армии не обеспечат оборону нашего государства, - отметил президент. - В случае военного конфликта мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов".

По словам президента, белорусский опыт военного строительства востребован в государствах ближнего и дальнего зарубежья. "Все больше и больше государств мира просят нас, чтобы мы их военнослужащих, вплоть до самого высокого уровня, обучали в нашей Военной академии, не бесплатно", - сказал президент.

Среди основных направлений сотрудничества он также назвал дальнейшее укрепление двухсторонних связей с Российской Федерацией.