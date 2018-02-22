Парламент Нидерландов проголосовал за отмену закона о консультативных референдумах

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата голландского парламента проголосовала в четверг за отмену закона, предусматривающего возможность проведения консультативных референдумов. Прямая трансляция пленарного заседания велась на сайте главного законодательного органа Нидерландов.

За отмену закона выступили 76 депутатов, за сохранение проголосовали 69 парламентариев. Не нашла поддержки и поправка, которая теоретически позволяла бы провести референдум по отмене закона о консультативных референдумах. В итоге документ был принят в той форме, в которой было изначально предложено вице-премьером, министром внутренних дел и по делам королевства Кайсой Оллонгрен.

Лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который является сторонником сохранения закона, обратился к членам партии "Демократы-66", которая являлась одним из принятия закона в 2015 году. "Не отворачивайтесь от народа, покажите, что у вас есть честь!" - призвал он.

Проведению голосования в нижней палате предшествовали дебаты. Особое недовольство оппозиции вызывал пункт, запрещающий проведение народного голосования по отмене закона о консультативных референдумах. В результате вопрос был адресован Государственному совету Нидерландов (консультативному органу при правительстве, который выносит рекомендации по законопроектам), который одобрил данное положение, назвав его "допустимым с юридической точки зрения".

До вступления в силу данный закон еще должен получить одобрение Сената - верхней палаты парламента. Скорее всего, это произойдет в апреле. В Сенате у правящей коалиции - инициаторов отмены референдума - также имеется большинство.

Закон о консультативных референдумах вступил в силу в 2015 году после нескольких лет обсуждений. С этого момента в стране прошло лишь одно народное голосование - по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Оно закончилось победой противников ассоциации, что доставило немало головной боли правительству. Премьер- министру Марку Рютте даже пришлось провести сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, "учитывающее обеспокоенность людей, голосовавших против". Еще один референдум - по закону "Большого брата", значительно расширяющего возможности спецслужб по слежке за гражданами, - пройдет 21 марта.