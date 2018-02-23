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СМИ: Китай планирует внести поправки в текст присяги на верность конституции

Международная панорама
23 февраля, 7:27 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 23, февраля. /ТАСС

Стало известно, что перед фразой "социалистическое государство" будут поставлены два прилагательных - "великое" и "современное"

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ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китайские власти планируют внести изменения в текст присяги на верность конституции, которую дают чиновники страны. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

В частности, перед фразой "социалистическое государство" будут поставлены два прилагательных - "великое" и "современное". Соответствующий законопроект передан на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

Решение о введении присяги на верность конституции для представителей госаппарата в Китае было принято 1 июля 2015 года ПК ВСНП и вступило в силу 1 января 2016 года. Это правило распространяется на всех должностных лиц КНР.

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