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СМИ: боевики из Восточной Гуты подвергли ракетному обстрелу госпиталь в Дамаске

Международная панорама
23 февраля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В результате атаки нанесен ущерб отделению интенсивной терапии

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ТАСС, 23 февраля. Хирургический госпиталь Дамаска подвергся в пятницу ракетному отстрелу из Восточной Гуты (пригород Дамаска). Об этом сообщило информационное агентство SANA.

По его данным, боевики из Восточной Гуты выпустили по расположенному на улице Багдад медицинскому учреждению реактивный снаряд. В результате атаки причинен серьезный ущерб отделению интенсивной терапии. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

В пятницу утром в результате аналогичного обстрела столичного квартала Салах-эд-Дин погиб один и пострадали 15 человек.

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