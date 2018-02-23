СМИ: боевики из Восточной Гуты подвергли ракетному обстрелу госпиталь в Дамаске

ТАСС, 23 февраля. Хирургический госпиталь Дамаска подвергся в пятницу ракетному отстрелу из Восточной Гуты (пригород Дамаска). Об этом сообщило информационное агентство SANA.

По его данным, боевики из Восточной Гуты выпустили по расположенному на улице Багдад медицинскому учреждению реактивный снаряд. В результате атаки причинен серьезный ущерб отделению интенсивной терапии. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

В пятницу утром в результате аналогичного обстрела столичного квартала Салах-эд-Дин погиб один и пострадали 15 человек.