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Reuters: в столице Сомали прогремели два взрыва

Международная панорама
23 февраля, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

О жертвах пока ничего не сообщается

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ТАСС, 23 февраля. Автомобиль взорвался в пятницу недалеко от резиденции президента в столице Сомали Могадишо, после чего последовал еще один взрыв, а также стрельба. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Как мы понимаем, террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с районом, в котором располагается президентский дворец. Затем последовал еще один взрыв, а также стрельба. Слишком рано, чтобы говорить о подробностях и цели", - приводит агентство слова представителя полиции.

О жертвах и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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