Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работа мобильного оператора Vodafone восстановлена в ЛНР

Международная панорама
24 февраля, 15:21 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, февраля. /ТАСС

Работа оператора была нарушена 22 февраля из-за взрыва снаряда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) восстановили связь мобильного оператора Vodafone на территории республики. Об этом сообщил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

"Восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен. Таким образом работа мобильного оператора восстановлена на территории республики", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Данную информацию подтвердили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "Представительство ЛНР в СЦКК сообщает, что в 13:56 24 февраля 2018 года завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора Vodafone. Гарантии безопасности, предоставленные ранее народной милицией ЛНР и Вооруженными силами Украины, в ходе работ соблюдались в полном объеме, что также зафиксировано зеркальными патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Работа мобильного оператора Vodafone в ЛНР была нарушена 22 февраля из-за взрыва снаряда, выпущенного с украинской стороны. В компании пояснили, что отсутствие связи вызвал обрыв волоконно-оптической линии в районе села Веселая Гора.

Это не первый случай сбоя мобильной связи в ЛНР в результате обстрелов с украинской стороны. Из-за аналогичной аварии 11 января в провозглашенных республиках Донбасса сигнал Vodafone уже пропадал. В ЛНР 19 января мобильная связь была восстановлена. В ДНР сигнал этого оператора отсутствует до сих пор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"
2
Небензя: РФ не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Всемирная федерация керлинга поддержала решение CAS в отношении Крушельницкого
5
Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени
6
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама