Работа мобильного оператора Vodafone восстановлена в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) восстановили связь мобильного оператора Vodafone на территории республики. Об этом сообщил первый замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

"Восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен. Таким образом работа мобильного оператора восстановлена на территории республики", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Данную информацию подтвердили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). "Представительство ЛНР в СЦКК сообщает, что в 13:56 24 февраля 2018 года завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора Vodafone. Гарантии безопасности, предоставленные ранее народной милицией ЛНР и Вооруженными силами Украины, в ходе работ соблюдались в полном объеме, что также зафиксировано зеркальными патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Работа мобильного оператора Vodafone в ЛНР была нарушена 22 февраля из-за взрыва снаряда, выпущенного с украинской стороны. В компании пояснили, что отсутствие связи вызвал обрыв волоконно-оптической линии в районе села Веселая Гора.

Это не первый случай сбоя мобильной связи в ЛНР в результате обстрелов с украинской стороны. Из-за аналогичной аварии 11 января в провозглашенных республиках Донбасса сигнал Vodafone уже пропадал. В ЛНР 19 января мобильная связь была восстановлена. В ДНР сигнал этого оператора отсутствует до сих пор.