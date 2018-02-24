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Госдеп: США выступили против совмещения в Венесуэле выборов президента и парламента

Международная панорама
24 февраля, 19:18 дата обновления: 24 февраля, 19:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, февраля. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства указала на нарушение властями страны Конституции боливарианской республики

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ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. США выступают против проведения в Венесуэле 22 апреля одновременно президентских и парламентских выборов. Об этом заявила в распространенном в субботу заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"США с уважением относятся к решению венесуэльских оппозиционных партий отвергнуть предложенные президентом [Николасом] Мадуро условия проведения в апреле президентских выборов. Мы отвергаем призывы правящей партии одновременно заменить состав избранной демократическим путем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента - прим. ТАСС) Венесуэлы. Выборы в нее должны состояться лишь в 2021 году, что закреплено в Конституции 1999 года", - сказала Науэрт. Она добавила, что США "вновь призывают [власти Венесуэлы] вернуться к нормальному электоральному процессу в соответствии с Конституцией страны".

По словам Науэрт, США настаивают на "необходимости восстановления независимого Национального избирательного совета, члены которого бы назначались Национальной ассамблей Венесуэлы, как это указано в Конституции". "Отсутствие согласованных [с оппозицией] условий проведения выборов ставит под вопрос честность избирательность процесса, - продолжила руководитель пресс-службы Госдепа. - Свободные и справедливые выборы предполагают участие всех политических партий и лидеров, немедленное освобождение всех политзаключенных, присутствие международных наблюдателей и наличие независимого избирательного совета".

Предложение провести 22 апреля так называемые мегавыборы выдвинул ранее на этой неделе сам Мадуро. Парламент, находящийся под контролем оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ), назвал эту инициативу ударом по правовому государству. По мнению парламентариев, правительство усиливает политическую конфронтацию, чтобы отвлечь внимание от кризиса, в котором находится страна. Ранее Мадуро заявил, что выборы в парламент "пройдут с БДЕ или без БДЕ", если решение организовать их одобрит Конституционная ассамблея.

Национальная ассамблея начала работу в январе 2016 года, срок ее полномочий составляет пять лет.

В начале февраля Мадуро был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост от Единой социалистической партии Венесуэлы. Оппозиция от участия в выборах главы государства отказалась. Мадуро в ответ заявил, что президентские выборы состоятся в любом случае, даже если оппозиция откажется регистрироваться, а страна получит "легитимного избранного президента, который будет руководить до 2025 года".

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Политический кризис в Венесуэле
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