Иракский парламентарий объяснил, почему Багдад нуждается в системах С-400

ТАСС, 24 февраля. Ирак стремится иметь в своем распоряжении ракетные системы С-400, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Об этом заявил в субботу изданию Al Ghad Press глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Ирак вправе обладать продвинутым оружием для защиты своей земли и неба от воздушных угроз извне, - сказал он. - Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре".

В этом городе расположено несколько шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария, считающаяся одним из центров шиитского религиозного паломничества. 22 февраля 2006 года в результате взрыва в Аль-Аскарии обрушился золотой купол - под обломками оказались свыше 80 человек. Покушение на шиитскую святыню спровоцировало небывалую вспышку насилия в стране, поставив Ирак на край гражданской войны.

"Америка - развитая страна, не меньше, чем любая другая, но Всемирный торговый центр был атакован самолетами, - напомнил аз-Замили. - Поэтому Ирак стремится обладать такой системой, как С-400 для защиты своей земли, святынь и неба. Мы серьезно настроены на это".

При этом парламентарий указал на то, что США "не стремятся вооружать Ирак и предоставлять ему системы, обеспечивающие полноценную защиту его территории и воздушного пространства", а хотят, чтобы он оставался "открытой ареной для реализации их планов". "Поэтому Ирак вынужден обладать такими комплексами, - указал он. - И это наше право получить их".

В среду новостной портал Shafaaq News сообщил, что иракская делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении зенитных ракетных систем С-400. В октябре 2012 года РФ и Ирак подписали соглашение на поставку 48 зенитных комплексов "Панцирь-С" и 36 ударных вертолетов Ми-28 на общую сумму $4,2 млрд. После этого детали соглашения неоднократно менялись из-за усиления влияния ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) в арабской республике.