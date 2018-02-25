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В МИД ФРГ заявили о необходимости скорейшей реализации резолюции СБ ООН по Сирии

Международная панорама
25 февраля, 1:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Прекращение огня должно быть использовано для достижения прогресса в женевском процессе, отметили в ведомстве

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ТАСС, 25 февраля. МИД ФРГ приветствовал в субботу принятие Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о прекращении огня в Сирии и призывает к скорейшей и полной ее реализации. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Мы приветствуем <...> единение в Совете Безопасности [ООН] и единодушное принятие резолюции, направленной на достижение прекращения огня. Теперь важно полностью реализовать ее без дальнейших задержек, - заявили в германском МИД. - Это наш призыв ко всем сторонам в Сирии: теперь необходимо продолжительное прекращение боевых действий, которое позволит незамедлительно и беспрепятственно предоставить гуманитарную помощь. Нам срочно нужна возможность эвакуировать тяжелобольных и раненых, а также <...> детей. <...> Каждая минута на счету", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, данная "передышка" должна быть использована для достижения прогресса в женевском процессе.

СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.

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